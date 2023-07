Roma | bimbo di 3 anni travolto da auto | è grave

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) E' successo a poca distanza dall'ospedale Casilino, la donna al volante - incinta - si è fermata immediatamente: in stato di choc, ha accompagnato il piccolo e la sua mamma al pronto soccorso.trasportato al Bambin Gesù Un bambino di 3è statoda una macchina a, non distante dall’ospedale Casilino, in via delle Capinere. Al volante della macchina c’era una donna incinta che, fermatasi immediatamente e nonostante lo choc, ha avuto la freddezza necessaria per prendere mamma e figlio e portarli al vicino ospedale. Da lì una ambulanza ha poi portato il, in serie condizioni, al Bambin Gesù. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.