Roma | 20enne muore travolto sulla stessa strada dell' incidente Valdiserri

(Di mercoledì 12 luglio 2023) commenta Via Cristoforo Colombo diventa teatro di due incidenti mortali in meno di un anno. Il 19 ottobre scorso, il 18enne Francescoè stato investito dalla ragazza di 24 anni condannata a ...

Nove mesi dopo, unperde la vita travolto da un Suv sulla stessa strada romana. - - > Leggi ... poco dopo il ponte del Grande Raccordo Anulare in direzionecentro, all'altezza di ......a 19 anni nella notte dello scorso 19 ottobre su un marciapiede in via Cristoforo Colombo a... Investito e ucciso sulla Cristoforo Colombo:muore sul colpo ...Dopo il Colosseo è il turno del Ponte Vecchio . Da, dunque, ci spostiamo a Firenze, dove un altro turista ha pensato bene " si fa per dire - di ... Fortunatamente laè stata notata subito da ...

Investito e ucciso sulla Cristoforo Colombo: 20enne muore sul colpo. Era con tre amici RomaToday

Via Cristoforo Colombo diventa teatro di due incidenti mortali in meno di un anno. Il 19 ottobre scorso, il 18enne Francesco Valdiserri è stato investito dalla ragazza di 24 anni condannata a cinque a ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...