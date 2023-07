Rogo Venere degli Stracci | si sospetta una gara sui social

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Laallestita in piazza Municipio è stata distrutta da unprobabilmente doloso alle 5.30 di questa mattina. La prima ipotesi è quella di un atto vandalico. I responsabili saranno individuati grazie alle telecamere posizionate nell’area di piazza Municipio. Le indagini della polizia si concentrano infatti sulla possibilità di acquisire immagini utili

Sconcerto e sgomento questa mattina a Napoli dove all'alba un grosso incendio si è sprigionato in piazza Municipio : avvolta dalle altissime fiamme ladegli stracci , l'importantissima opera d'...Michelangelo Pistoletto, il padre della "con gli stracci" ha appena saputo che la sua opera sistemata nella piazza del Municipio a ... Questocomunque mi spaventa perché riflette la ...... non nasconde una certa emozione dinanzi al- verosimilmente doloso - che questa mattina all'alba a Napoli ha distrutto la suadegli Stracci. Un'opera installata in piazza Municipio e ...

Napoli, incendio Venere degli stracci: distrutta l'opera d'arte di Pistoletto in piazza Municipio. «Sicuramente un atto vandalico» Corriere della Sera

(Agenzia Vista) Ecco le immagini dell'opera di Pistoletto "La Venere degli Stracci" di Pistoletto a piazza Municipio a Napoli prima del rogo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...