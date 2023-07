Rogo Venere degli Stracci | fermato un 32enne

(Di mercoledì 12 luglio 2023)della, forse ad appiccare l’incendio un senza fissa dimora. La Polizia lo hain una mensa in via Marinadella. Questo pomeriggio la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria S.I. un senza fissa dimora classe 1991. Lo hannoper il reato di incendio e distruzione di beni culturali. A darne notizia una comunicazione della Procura della Repubblica di Napoli. Le indagini svolte dalla Squadra Mobile e da personale del Commissariato Decumani, attraverso le immagini del sistema di video sorveglianza cittadina, hanno consentito di individuare il probabile autore e rintracciarlo in una mensa sita in via ...

Un clochard di 32 anni è stato fermato dalla polizia, a Napoli , per l' incendio nel quale è andata distrutta l'opera Ladegli Stracci , installata in piazza Municipio lo scorso 28 giugno. All'uomo, classe '91, vengono contestati i reati di incendio e distruzione di beni culturali . Le indagini, svolte dalla ...In fiamme a Napoli l'opera di Michelangelo PistolettoSul terribiledelladegli stracci di Michelangelo Pistoletto , a Napoli, c'è un possibile sospettato. Si tratta di un senza fissa dimora di 32 anni, sottoposto a fermo dalla Polizia s u delega della ...

Distrutta da un incendio la Venere degli Stracci, si sospetta una gara sui social [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...