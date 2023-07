Rogo della Venere degli stracci | fermato un senza tetto

Le indagini, svolte dalla Squadra mobilequestura di Napoli e dagli agenti del Commissariato Decumani attraverso le immagini del sistema di video sorveglianza cittadina, hanno consentito di ...In fiamme a Napoli l'opera di Michelangelo PistolettoSul terribileVenere degli stracci di Michelangelo Pistoletto , a Napoli, c'è un possibile sospettato. Si tratta di un senza fissa dimora di 32 anni, sottoposto a fermo dalla Polizia s u delega...

Fermato un clochard 32enne per il rogo della Venere degli Stracci RaiNews

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ..."L'opposizione utilizza due pesi e due misure. È garantista solo quando le fa comodo" ACERRA - "Da avvocato, prima che da consigliere comunale e uomo delle Istituzioni, sono abituato a rispettare la m ...