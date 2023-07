Sono statii corpi dei due fratellini dispersi da diverse ore a Manfredonia, in provincia di Foggia.La procura di Foggia aprirà un'inchiesta sui due bambiniin un vascone per la raccolta d'acqua nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta in località Fonterosa. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato i corpi dei due, 6 e 7 anni,...A quel punto il Titan avrebbe cominciato ad affondare in verticale, a una velocità piuttosto sostenuta visto che i passeggeri si eranoammassati l'uno sull'altro in corrispondenza dell'oblò.

Ritrovati morti i due bimbi dispersi nel Foggiano Agenzia ANSA

Purtroppo si è conclusa nel modo peggiore la scomparsa di due fratellini nelle campagne di Manfredonia, in provincia di Foggia. Dopo ore di ricerche sono stati ritrovati senza vita i due bambini di 6 ...L’ipotesi che ci siano caduti dentro ma potrebbero anche essersi immersi volontariamente. Il mistero delle ciabatte sul bordo del vascone ...