Risultati Prove Invalsi | un maturando su 2 non capisce cosa legge Divario Nord Sud al 23%

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il Rapporto 2023 evidenzia difficoltà alle superiori anche per la Matematica: solo il 50%alla fine del percorso scolastico ha raggiunto il livello di base. Alle medie si è fermato il calo in Italiano e Matematica registrato tra il 2019 e il 2021, ma non si riscontra un'inversione di tendenza. Nella scuola primaria un bambino su 3 non ha le competenza base di Matematica. Diminuisce la dispersione scolastica implicita, ovvero gli studenti che terminano il ciclo di studi senza possedere le competenze di base

Dopo un lieve miglioramento dei risultati delle performance dei nostri studenti nel 2022, si torna indietro. La fotografia arriva dall'Invalsi che stamattina ha presentato in Parlamento i dati delle prove. Era il fiore all'occhiello della scuola italiana, ma sta cominciando a manifestare preoccupanti segnali di debolezza. Per il secondo anno consecutivo, i risultati delle prove Invalsi, in corso di presentazione alla Camera, rilanciano l'allarme circa il livello degli apprendimenti degli scolari della primaria. Sia in Italiano che in Matematica.

In alcune regioni del Mezzogiorno solo 1 ragazzo su 2 delle scuole medie comprende correttamente quello che legge e addirittura 2 studenti su 3 (il 35-40%) non sono capaci di leggere e comprendere un.Presentato oggi il Rapporto Invalsi 2023. Le prove hanno coinvolto oltre 1 milione di allievi. Differenze di rendimento tra Nord e Sud ...