Ripristino della natura | via libera del Parlamento Ue Battuto l’asse Ppe – destre

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La proposta di legge sul “” – che impegna a ripristinare il 20% delle aree terrestri e marine ogni paese dell’Unione per tutelare la biodiversità entro il 2030 – ottiene l’ok di Strasburgo, sebbene con alcuni emendamenti rispetto al testoCommissione. Come previsto il sì è arrivato con un margine abbastanza ristretto: 336 voti favorevoli, 300 voti contrari e 13 astenuti. Il primo segnale che la votazione si sarebbe conclusa favorevolmente per uno dei maggiori impegniCommissione europea in tema ambientale era stata la votazione negativa sul respingimento (aleuropeo si vota prima sul respingimento e quindi sul testo presentato) e qui il voto è stato davvero di un soffio: 324 contrari, 312 favorevoli e 12 astenuti. A sostenere che la ...

15.26 Eurocamera,sì a LeggeNatura Via libera del Parlamento Ue alla legge per ilnatura (Nature Restoration Law),con l'obiettivo di recupero delle biodiversità e delle aree naturali compromesse. Non solo quindi in funzione protettiva, ma proattiva. Sono stati 336 ...Il Parlamento Europeo ha approvato la legge per ilnatura (Nature Restoration Law), un progetto mirato albiodiversità e al recupero delle aree naturali gravemente compromesse. I voti a favore sono stati 336, 300 i ...Voto storico al Parlamento Europeo: con 336 voti a favore, 300 contro e 13 astenuti l'Eurocamera ha adottato il mandato negoziale sulla legge sulnatura , permettendo l'avvio di negoziati con il Consiglio Ue. Il Parlamento Ue aveva respinto la mozione del Ppe e delle destre di rigettolegge. Quest'ultima proposta non è ...

Legge ripristino natura, via libera del Parlamento europeo: cos'è e cosa prevede Adnkronos

Il Parlamento Europeo - scrive Legambiente in una nota - ha approvato a maggioranza la legge sul ripristino della natura (Nature restoration law) confermando che la direzione del Grean Deal Europeo è ...Il Parlamento UE approva la legge per il ripristino della natura: approfondisci questo argomento sul sito di WWF Italia. Leggi le Pandanews!