Riforma fiscale | ok della Camera | meno tasse su tredicesima e premi di produttività Cosa prevede

Con 187 voti a favore Montecitorio ha approvato la, che nei prossimi giorni passerà al Senato. Fra le novità introdotte: detassazione di straordinari, tredicesime e premi di produttività, rateizzazione dell'acconto delle tasse e una stretta ...Cosi' in una nota Alberto Gusmeroli, responsabile dell'unita' Fisco del dipartimento Economia della Lega e relatore del Ddl delega per la, che in Aula dopo il voto, ha sottolineato ...La Camera dei Deputati ha iniziato l'esame del Disegno di legge denominato 'Delega al governo per la'. Il testo, approvato di recente dalla commissione Finanze, include anche il controverso articolo che dovrebbe portare alla cancellazione del superbollo , l'imposta aggiuntiva sulle ...

Controproposte del Pd di Schlein alla riforma fiscale: no alla flat tax Il Sole 24 ORE

"La riforma fiscale in aula oggi è preoccupante e prende una strada profondamente sbagliata perché invece di promuovere l'equità e la giustizia, penalizza i 'poveracci', coloro che non possono sfuggir ...Via libera di Montecitorio con 187 voti a favore. Il testo passa ora al Senato. L’obiettivo è chiudere prima della pausa estiva ...