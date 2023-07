Riecco il tormentone su Michael Schumacher morto | bufala da smentire

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Sembra quasi un dovere per determinate testate, a distanza di mesi, alimentare lasu. Si tratta di un vero e proprioche di tanto in tanto riprende piede, sfruttando sia il fatto che si parli di un personaggio molto amato in Italia, sia la sua lunghissima degenza, dopo il terribile incidente che purtroppo lo tiene lontano dalla vita pubblica da anni. Proviamo ad esaminare più da vicino l’indiscrezione di oggi, che per forza di cose ha preoccupato non poco gli appassionati di motori, fino a contestualizzare il tutto e a gettare acqua sul fuoco. Stop alle voci su: ennesimasul tedesco rispolverata nel 2023 Purtroppo, come tutti sanno, anche nel 2022 aveva ...