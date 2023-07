(Di mercoledì 12 luglio 2023) dopo vandalizzazione e cancellazione delle prime due opere, si chiude il trittico 'Self-Made man' e viadiventa 'via dei radical chic' Questa mattina in via, la strada del quartiere Isola didove è nato e cresciuto Silvio, è apparso il terzo e ultimodedicato al Cav, realizzato dallo street artist aleXsandro Paolombo. S’intitola ‘Self-Made Man goes away!’ e ritrae Silvioin abito blu e cravatta a pois, che saluta la città, dopo aver affisso la targa toponomastica ‘Via dei radical chic’. L’altra insegna, quella di ‘Via Silvio’, la tiene stretta sotto braccio, per portarsela via con sé. Palombo chiude così il trittico di opere dedicate al Cavaliere, dal titolo ‘Self-Made Man’. La prima, realizzata a due ...

... ma con la stessa velocità che lo ha sempre contraddistinto è tornato più determinato di prima per consegnarci un nuovo messaggio" ha dichiarato l'artista, che nel suoha rappresentato ...1. MILANO,ILSU BERLUSCONI: QUESTA VOLTA FA LE CORNA. SFREGIATO DI NUOVO IN POCHE ORE - LE FOTO Estratto dell'articolo di Ygnazia Cigna per www.open.online NUOVO MURALES SILVIO BERLUSCONI A ...Paolo: 'Cento milioni è il legato di mio fratello' Silvio Berlusconi,ila Milano: vandalizzato di nuovo dopo solo 4 ore Le storie Instagram di Fabrizio Corona Nelle ultime storie che ...

Riappare murale Berlusconi in via Volturno, Cav dà addio a Milano Adnkronos

"Anche Silvio Berlusconi vittima della cancel culture Lo hanno cancellato alla velocità della luce, ma con la stessa velocità che lo ha sempre contraddistinto è tornato più determinato di prima per c ...A Milano è riapparso un murale raffigurante Silvio Berlusconi ed è stato subito vandalizzato. «Silvio Berlusconi Self Made-Man is back!» è stato realizzato nel quartiere Isola, in via Volturno 34, in ...