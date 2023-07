Renzo Arbore | Il varietà soffre | Fiorello è l' unico innovatore

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ha sentito «un po'» la mancanza della tv, ma «l'ho guardata attentamente: la fiction è buona, mentre l'intrattenimento è la parte più sofferente , è rimasto immobile. Tranneche ha innovato». Cosìin una intervista a Repubblica. «Il- aggiunge - non c'è. Tutti format garantiti, il rinnovamento non lo vedo». Rispetto al caso di Viva Rai 2,commenta:...

è sparito dalle scene da qualche tempo. A gennaio 2022 ha ricevuto l'onore della nomina a Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella . Poi, spiega ...risponde al telefono, ascolta e ribatte: "Perché questa intervista". Ma come perché, è un maestro della televisione, è sparito da un po', invece avrebbe tante cose da dire. "Va bene. ...Si ritrova a lavorare per radio RAI cone Gianni Boncompagni, Radio 105, 101, RTL e 105 Classics e subito dopo come conduttore televisivo negli anni '80 su Canale 5 con la trasmissione ...

L'intervista malinconica di Renzo Arbore: "Sono sparito perché ho avuto un attimo di stordimento. Era la mia vita, salire sul palco era una festa. Mi è mancata la musica e la militanza con gli amici".