Renault Arkana - Anche il restyling è solo ibrido

Dopo le foto spia di un annetto fa ,ha finalmente presentato il restyling del suo SUV coupé di segmento C,( qui la nostra prova su strada ), che debutterà alla fine dell'estate. La versione attuale, in commercio dal 2021, ha già venduto 163mila unità , che diventano 240mila contando anche ...Un significativo contributo a questo successo è stato dato dalAustral (con il 65% delle vendite in versione ibrida) e dall'(con il 55% delle vendite in versione ibrida). La Megane E - ...... nonchè dell'impegno della nostra Rete e del team. Nel secondo semestre, accelereremo con Nuovo Espace, Nuova Clio e Nuovo'.

La Renault presenta il restyling della Arkana. La Suv-coupé francese ha conquistato oltre 160 mila clienti in meno di tre anni e viene ora aggiornata seguendo la "Nouvelle Vague", con stilemi analoghi ...Aggiornamento all’estetica e alla dotazione per la Renault Arkana, che mantiene i motori mild hybrid e full hybrid A meno di tre anni dal lancio, è già tempo di un primo leggero rinnovamento per la Re ...