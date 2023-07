Reijnders salta anche il secondo test con l'AZ. E il Milan studia la nuova offerta

... dove puntanopureo Musah. Dia , invece, è l'ultimo nome per l'attacco. L' Inter è a un ... A centrocampo, seFrattesi, si vira su Samardzic, inseguito pure dal Napoli . Calciomercato: ...Onana al Manchester United, ci siamo: Marotta incassa i soldi per Lukaku, ma nel frattempo... Milan scatenato: dopo Loftus - Cheek si stringe pere Musah C'è poi chi ha già fatto cassa ...A proposito di complicanze:l'arrivo a Milano di Cesar Azpilicueta dal Chelsea. Il difensore ... Passi avanti anche per(AZ), mentre in uscita ci sono Brescianini (andrà al Frosinone) e ...

Reijnders salta anche il secondo test con l'AZ. E il Milan studia la ... Calciomercato.com

Un'altra esclusione dal forte sapore di calciomercato. Fa rumore l'assenza di Tijjani Reijnders, obiettivo del Milan, nell'amichevole giocata dall'AZ Alkmaar contro lo Standard Luik, vinta 4-3. Un tes ...