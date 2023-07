Reddito di cittadinanza | truffa infinita | 190 furbetti beccati a Foggia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Sono 192 le persone sospettate di aver percepito indebitamente ildiindividuate dai Finanzieri del Comando Provinciale dinel corso di recenti attività ispettive condotte sotto la direzione della locale Procura della Repubblica. Individuati diversi nuclei familiari al cui interno sono risultate presenti persone che percepivano il beneficio seppur risultando contemporaneamente proprietari di beni immobili o valori mobiliari ovvero percettori di redditi, non dichiarati, oltre le soglie previste dalla legge. Emerse numerose posizioni apparentemente irregolari prevalentemente a Manfredonia, San Severo, Lucera, Vieste, Rodi Garganico, Cagnano Varano e Carpino. Tra questi 2 nuclei familiari con persone sottoposte a misure cautelari personali in quanto ritenute affiliati alla locale criminalità e 2 cittadini ...

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto che i beneficiari deldipossono ricevere il sussidio per massimo 7 mesi durante l'anno incorso. A partire dal prossimo anno, infatti, la misura sarà abolita per lasciare il posto al nuovo assegno di ...Perché prima fai cassa sulla pelle dei cittadini bisognosi prelevando daldiquasi 3 miliardi, poi ridistribuisci 383 euro per fare la spesa una tantum. È una vergogna". "Questo ...'Dopo aver smantellato ildi, Meloni & co. pensano di lavarsi la coscienza con 380 euro una tantum (in pratica un euro al giorno) escludendo single, coppie e anziani. Ma non erano contro i bonus È il ...

Schlein: “Meloni toglie il reddito di cittadinanza e poi offre una mancetta” La Stampa

Ma vediamo quali sono i requisiti per richiederla a Poste Italiane e come ottenerla La carta dedicata a te sarà erogata una tantum e non con cadenza mensile e non sarà destinata ai nuclei familiari ...La Social card da 382,5 euro è riservata a nuclei familiari composti da almeno 3 persone. Escluse alcune categorie di bisognosi ...