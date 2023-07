Reddito cittadinanza 2023 | giovani tra 18 e 29 anni | cosa cambia | nuove regole

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – Le persone comprese tra 18 e 29che non hanno finito le scuole dell'obbligo non hanno diritto aldi. Lo spiega l'Inps in una circolare con le spiegazioni sulle modifiche introdotte con l'ultima legge di bilancio. ''A decorrere dal primo gennaio, l’erogazione della prestazione agli appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinoveche non abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione'' la quota di rdc ''è subordinata anche all’iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello'', si legge nel documento. Se ''uno o più beneficiari non hanno adempiuto a tale obbligo, il beneficio, relativamente alla quota di costoro, non verrà erogato fintanto che l’obbligo non è rispettato'', si spiega. La misura non vale per ...

Le persone comprese tra 18 e 29 anni che non hanno finito le scuole dell'obbligo non hanno diritto aldi. Lo spiega l'Inps in una circolare con le spiegazioni sulle modifiche introdotte con l'ultima legge di bilancio. ''A decorrere dal primo gennaio 2023, l'erogazione della ...L' Inps ha diffuso, riguardo ildi, una circolare sulle norme sulla misura inserite nella Legge di Bilancio per il 2023 e ci sono diverse novità per la platea avente diritto e per i beneficiari. Cambia la norma ...Dal 2023, chi ha tra 18 e 29 anni e non ha finito la scuola dell'obbligo non avrà diritto aldi. Questo emerge da una recente circolare dell'Inps che delinea le modifiche introdotte con la legge di bilancio. La circolare dell'Inps chiarisce che, dal primo gennaio 2023, il ...

Le persone comprese tra 18 e 29 anni che non hanno finito le scuole dell'obbligo non hanno diritto al reddito di cittadinanza. Lo spiega l'Inps in una circolare con le spiegazioni sulle modifiche ...Dal 2023, chi ha tra 18 e 29 anni e non ha finito la scuola dell'obbligo non avrà diritto al reddito di cittadinanza. Questo emerge da una recente circolare dell'Inps che delinea le modifiche introdot ...