Real Madrid | cerca soluzione per un esubero da 30 milioni

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ilunain uscita per Reinier Jesus, pagato 30di euro nel 2020. Il brasiliano non si è rilanciato...

Le amichevoli estive potranno dare segnali importanti, con il Diavolo chiamato a volare in USA per partecipare al Soccer Champions Tour contro Barcellona,e Juventus . Anche Chaka Traoré ...Carlo Ancelotti si appresta a iniziare l'ultima stagione alla guida del. Dopo aver fallito l'assalto alla Liga e alla Champions League, il tecnico italiano proverà a lasciare con almeno un trofeo importante, anche se il suo nome è già impresso per sempre ...E' il primo test ufficiale dei rossoneri prima della partenza di venerdì 21 per la tournée americana a Los Angeles sino al 2 agosto: in programma il 23 sfida alalle 2 italiane, il 27 ...

Pintus insegna a Bellingham cosa vuol dire giocare nel Real Madrid: la sua espressione dice tutto Fanpage.it

Brahim Diaz segna un super gol in allenamento e lascia senza parole giocatori e dirigenti presenti. L’ex Milan ha subito un soprannome: in un tweet spunta ‘Picasso’.Ad accendere l'allarme è stata un'indagine del Telegraph, secondo il quale i Blancos non hanno spiegato perché nell'ultimo esercizio finanziario pubblicato a ottobre scorso non sono stati ...