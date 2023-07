RdC ed Assegno di Inclusione | tanti soldi per le famiglie e queste sono le vere cifre aggiornate

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dal prossimo anno verrà erogato l’diallecon soggetti fragili e in difficoltà economiche. A quanto ammonta? Dal 1° gennaio 2024, al posto del Reddito di Cittadinanza si riceverà l’di. La misura è rivolta ai nuclei familiari bisognosi, in cui cimembri over 60, minorenni oppure persone con disabilità, cioè soggetti “non occupabili“. Cosa cambia con l’di? (ilovetrading.it)I requisiti e le modalità di erogazione dovrebbero essere quelli del RdC, ma a variare saranno gli importi, perché verranno introdotti nuovi criteri per la determinazione delle scale di equivalenza. Si tratta di un elemento fondamentale, che è pari ad 1 per ciascun richiedente ma che prevede le seguenti ...