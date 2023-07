Rapporto Invalsi 2023 | un liceale su due non comprende quello che legge Alle elementari un bimbo su tre non sa la Matematica

(Di mercoledì 12 luglio 2023) In alcune regioni del Mezzogiorno solo 1 ragazzo su 2 delle scuole mediecorrettamentechee addirittura 2 studenti su 3 (il 35-40%) non sono capaci dire ere un...

E' quanto emerge dal2023 presentato oggi alla Camera, secondo il quale "si riscontra una perdurante differenza dei risultati tra scuole e tra classi più accentuata nelle regioni ...... aggiunge l', "è più accentuata nelle regioni meridionali, specie per quanto riguarda la Matematica e prova di ascolto di Inglese. Ciò significa - prosegue il- che la scuola primaria ...: questa la fotografia della scuola secondaria di primo grado italiana che emerge oggi, 12 luglio, giorno in cui viene presentato il2023 relativo alle prove impartite quest'anno (2,6 milioni cartacee e 5,2 milioni computerizzate) agli studenti della scuola primaria, della secondaria di primo grado e di secondo ...

