Rapporto ARPAC sul mare | da Pozzuoli a Licola valori oltre i limiti

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dalpubblicato lo scorso 23 giugno si rileva che “in provincia di Napoli i dati nel Punto di Studio dell’acqua “La Pietra” afferente al comune dirisultano non conformi”. Sono 402 i campioni di acqua diprelevati nel mese scorso, per un totale complessivo finora di 1200 controlli lungo l’intero litorale Il Blog di Giò.

Come spiega ildi, le acque presenti tra i primi 5 e 7 metri di superficie marina sono caratterizzati da temperature molto alte per la stagione , comprese tra i 28,5 e i 29,6 gradi ...Come spiega ildi, le acque presenti tra i primi 5 e 7 metri di superficie marina sono caratterizzati da temperature molto alte per la stagione , comprese tra i 28,5 e i 29,6 gradi ...

Mare, perché sta diventando verde WIRED Italia

Le acque del pianeta sono sempre meno blu: questa variazione è dovuta al fitoplancton, una microalga non tossica che sta proliferando a causa del caldo eccezionale e non solo ...È successo a Napoli, ma non solo. Anche gli oceani stanno cambiando colore, perché il caldo estremo sta causando fioriture anomale di fitoplancton, una micro-alga superficiale. Le conseguenze ambienta ...