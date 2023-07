Rapina e tentato omicidio a colpi di martello | arrestati due marocchini

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La Polizia di Stato di Cinisello Balsamo ha fermato due persone ritenute responsabili dele dellaaggravata commessi la scorsa settimana: gli agenti del Commissariato di Cinisello Balsamo erano infatti intervenuti il 7 luglio in viale Fulvio Testi perché il personale sanitario del 118 aveva segnalato la presenza di un uomo brutalmente ...

Si tratta di due cittadini marocchini senza fissa dimora con precedenti. La vittima della rapina è stata ricoverato in gravi condizioni al San Gerardo di Monza ...Gli agenti della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo (Milano) hanno fermato due uomini per tentato omicidio e rapina aggravata commessi la scorsa settimana ai danni di un uomo che è stato colpito co ...