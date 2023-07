Rapina a due turisti | ordinanza per due 15enni a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato ha dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare, una di applicazione all’Istituto Penale per i Minorenni e l’altra di collocamento in comunità, emesse dal Gip del Tribunale per i minorenni dia carico di due quindicenni gravemente indiziati dei reati diaggravata e porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico. I due sarebbero stati autori, in concorso con altre due persone in corso di identificazione, di unaconsumata la sera del 4 giugno 2023 ai danni di una coppia didi nazionalità indiana in via Settembrini, ai quali vennero sottratti due telefoni cellulari e un orologio. Laè stata particolarmente violenta in quanto i malviventi hanno ingaggiato una colluttazione con le persone offese, una delle quali ...