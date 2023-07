Ranieri Jankto scelto per il suo valore | stop polemiche

(Di mercoledì 12 luglio 2023) "Conosco il ministro Abodi, che è una persona seria, competente e sensibile". CAGLIARI - "l'hoper le sue qualità ma anche perché questa squadra è una famiglia, non avrà problemi al Cagliari. La parole di Abodi? Se ho letto bene ha detto che non c'è alcun problema: basta. Con

Claudioritrova Jakub. Dopo aver lavorato insieme alla Sampdoria per due stagioni dal 2019 al 2021, i due si ritrovano quest'anno a Cagliari sempre in Serie A. L'allenatore ha parlato del ...In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera , il tecnico del Cagliari Claudioha parlato del nuovo acquistoe si è soffermato anche sul piccolo caso che si è generato a proposito delle parole del ministro dello Sport Abodi sull'omosessualità e il coming out del ...Che valutazioni ha fatto chiedendo al presidente Giulini l'acquisto di: "Non ho fatto valutazioni che non fossero quelle di un bravo giocatore, intelligente, adatto al mio progetto, ...

Claudio Ranieri su Jankto e il coming out: «Qualche idiota c’è sempre, lui è forte dentro» Corriere della Sera

'Conosco il ministro Abodi, che è una persona seria, competente e sensibile'.CAGLIARI (ITALPRESS) - 'Jankto l'ho scelto per le sue qualità ma ...Il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, ha parlato dell'arrivo in rossoblù di Jankto al Corriere della Sera: "Dovrò proteggerlo Credo che un ragazzo che ha fatto quello che ha fatto lui è già forte ...