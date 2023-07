Ranieri Cagliari | «Ho voluto Jankto perché è un ottimo giocatore»

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Claudio, allenatore del, ha parlato al Corriere della Sera del suo nuovo acquisto JakubClaudioha compiuto l’ennesima impresa della sua carriera portando ilin Serie A. Oggi sul Corriere della Sera interviene su un suo, Jakub, di cui si sta parlando molto dopo la scelta di fare coming-out riguardo la sua omosessualità e le parole del ministro dello Sport Andrea Abodi che hanno generato un vivace dibattito. LE PAROLE DEL MINISTRO – «Se ho letto bene ha detto che non c’è nessun problema. Ho visto che si sono attaccati al fatto che ha parlato di ostentazioni». ABODI – «Ognuno ha le sue idee, ma c’è sempre qualcuno che vuole estrapolare qualcosa per poter fare polemica. Conosco Abodi, che è una persona ...

L’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri, intervistato dal Corriere della Sera, si è espresso sull’arrivo di Jakub Jankto nella squadra rossoblù JANKTO. “Jakub Jankto è stato scelto per le sue qualit ..."Capisco quanto debba aver sofferto prima per esternare una cosa che è naturale: per lui è stata dura e chissà per quanti altri ragazzi lo è, non so nel calcio o nello sport, ma proprio nella famiglia ...