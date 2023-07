RaiNews24 | il direttore Petrecca accusato dal Cdr di aver stravolto un articolo sul figlio di La Russa La giornalista ha tolto la sua firma dal pezzo

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Paolo) Nuova bufera suldiPaolodallo stesso Comitato di redazione di RaiNews (l’organismo di rappresentanza sindacale dei giornalisti) di” unsulla vicenda della denuncia per violenza sessuale aldel Presidente del Senato Ignazio La, al punto che chi ha scritto ilper RaiNews.it ha persino ritirato la propria, già nel mirino per essere considerato eccessivamente “vicino” all’attuale Governo (durante l’ultima campagna elettorale ha fatto discutere la foto di lui abbracciato a Salvini ad un comizio del ...

Roma, 12 lug. " "Ieri sera ildiPaolo Petrecca non ci ha convinto. La sua è stata un'audizione nella quale non ha risposto alle domande delle opposizioni e alle prese di posizione del Comitato di redazione ...Leggi Anche 'Tagli al servizio su La Russa Jr': arivolta contro ilPetrecca (Fdi). E lui insulta chi ha dato la notizia: 'Pennivendoli' Alla fine lo stesso Facci si è un po' ...De Cristofaro: 'Perfetto comedi TeleMeloni' 'IldiPaolo Petrecca stasera in commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai deve fare chiarezza sulla denuncia del Cdr ...

“Tagli al servizio su La Russa Jr”: a RaiNews24 rivolta contro il direttore Petrecca (Fdi) Il Fatto Quotidiano

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Ieri sera il direttore di Rainews24 Paolo Petrecca non ci ha convinto. La sua è stata un’audizione nella quale non ha risposto alle domande delle opposizioni e alle prese ...“Nei giorni scorsi una collega ha deciso di ritirare la firma sul pezzo per Rainews.it relativo al ”caso La Russa jr” e alla polemica legata ai commenti della ministra Roccella e di Filippo Facci”. Lo ...