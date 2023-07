RaiNews 24 | il centrodestra fa quadrato su Petrecca | «Chi viola il pluralismo è la sinistra»

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tiro a bersaglio su Paolo, il direttore di24 messo nel mirino dallaper aver trasmesso in diretto l’intervento di Giorgia Meloni a Catania. E, soprattutto, per essersi rifiutato di sbattere in prima pagina il “mostro”, cioè Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato denunciato di violenza sessuale. Una vicenda – è bene ribadirlo – tutta da chiarire sotto il profilo della responsabilità penale. Sul puntoha risposto ieri alla commissione Vigilanza Rai, parlando di «polemiche strumentali» riportate «da qualche giornale spesso composto più da pennivendoli dell’informazione che da seri cronisti».nel mirino dell’opposizione Chi ha messo il direttore alla sbarra, lo accusa di aver fatto tagliare dal servizio la parte che dava conto delle ...

Non sono nuove, inoltre, le scelte in favore del, come quella di mandare in diretta il ...chiediamo se questi comportamenti siano compatibili con la direzione di una testata come'. ...- Immagino che i colleghi dinon fossero tra quelli che, nella famosa conferenza stampa di ... ragione o torto che abbia, ildi Rai e di governo non dovrebbe cedere. O meglio: ...I piddini hanno aggiunto: "Non sono nuove, inoltre, le scelte in favore del, come ... Ci chiediamo se questi comportamenti siano compatibili con la direzione di una testata come". ...

Legge elettorale, dal centrodestra arriva una proposta condivisa RaiNews

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Ieri sera il direttore di Rainews24 Paolo Petrecca non ci ha convinto. La sua è stata un’audizione nella quale non ha risposto alle domande delle opposizioni e alle prese ...Intervenuto in commissione Vigilanza, il direttore di Rai News ha preso posizione sulle polemiche scoppiate nelle ultime ore. Montaruli zittisce Pd-M5s: “Oggi a differenza che in passato il pluralismo ...