Rai | Sbardella Fdi | ' contro Petrecca attacchi scomposti di matrice ideologica'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Sorprende continuare ad assistere addi chiara ed esclusivaun professionista come Paoloquando l'offerta di Rai News24 palesa ben altri problemi, certamente non riferibili al suddetto. Ci piacerebbe sapere, come utenti prima di tutto, cosa stanno facendo questi solerti alfieri della volante rossa per risolvere i notissimi problemi che affliggono da tempo il settore Web e Mobile della testata e che ne limitano fortemente la penetrazione tra il pubblico relegandola, pur essendo l'offerta News gratuita più ricca della rete, a numeri assolutamente marginali". Lo ha detto Luca, deputato di Fratelli d'Italia.