Rai | De Cristoforo Avs | ' Petracca non convince | Rainews house organ destra'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Ieri sera il direttore di24 Paolo Petrecca non ci ha convinto. La sua è stata un'audizione nella quale non ha risposto alle domande delle opposizioni e alle prese di posizione del Comitato di redazione della sua testata. ‘Attacchi ideologici e strumentali', ‘polemiche da pennivendoli' così si è difeso il direttore di24. Peccato che le critiche mosse erano tutte circostanziate e su queste non ha risposto. Una sindrome da accerchiamento che lo accomuna molto a Giorgia Meloni". Così il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, componente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai. "Al direttore Petrecca - continua De Cristofaro - ho ricordato che il principio a cui il servizio pubblico radiotelevisivo si deve attenere è una informazione di qualità e non di parte, senza censure, il più ...