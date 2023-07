Qvc | shopping sempre più partecipato | conversazionale e informato

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – Le persone desideranopiù un’esperienza diche sia unica, personalizzata e inclusiva, e QVC, leader nel video commerce (vCommerce), si impegna ad andaredi più in questa direzione. È quanto emerge dalla ricerca Flair 2023 – il rapporto annuale di Ipsos giunto alla sua 13ma edizione – che decodifica i valori, i comportamenti, le trasformazioni dei singoli individui e della nostra società nel suo complesso e che conferma trend come l’abbattimento dei vecchi stereotipi di bellezza, la body positivity e la costante ricerca di umanità nello. In risposta a fenomeni – spiega la ricerca Ipsos – come l’inflazione, l’incedere della crisi climatica, la paura del conflitto, l’evoluzione tecnologica con l’affermarsi dell’intelligenza artificiale che mette in discussione stabilità ...