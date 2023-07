Quindicenne violentato sulla nave da crociera al porto di Napoli | arrestato un addetto alle pulizie

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Una vacanza si è trasformata in incubo per una famiglia di turisti spagnoli partiti in. Un 15enne ha denunciato di essere stato stuprato da una bordo dellamentre era attraccata aldi. È quanto riporta Il Messaggero. Il 24 giugno laha fatto tappa aIl presuntore, un 54enne originario dell’Honduras, è stato: è indagato dal pm partenopeo, Emanuele De Franco, per violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono al 24 giugno scorso. Quando il mezzo ha fatto tappa a, il ragazzino insieme al fratello hanno preferito restare in piscina, mentre i genitori ne ...

L'orrore in vacanza: un giovane turista spagnolo di 15 anni è statomentre si trovava in crociera in Italia con i genitori. L'aggressione è avvenuta mentre la nave si trovava attraccata al porto di Napoli. A compiere lo stupro, un dipendente della compagnia ...L'orrore in vacanza: un giovane turista spagnolo di 15 anni è statomentre si trovava in crociera in Italia con i genitori. L'aggressione è avvenuta mentre la nave si trovava attraccata al porto di Napoli. A compiere lo stupro, un dipendente della compagnia ...

Napoli, quindicenne stuprato in crociera da un dipendente della ... RaiNews

Quindicenne spagnolo violentato a bordo di una nave da crociera attraccata a Napoli: il presunto stupratore è un inserviente di origini onduregne ...Il ragazzo, di origine spagnola, era in vacanza in Italia con i genitori. L'aggressore, 54 anni, proviene dall'Honduras e ha attirato con una scusa il giovane nella sua cabina ...