Queste creme solari in offerta per il Prime Day 2023 sono il vero affare dell' estate

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Più è lenta e graduale, più a lungo durerà anche dopo l'inevitabile ritorno dalle vacanze. Parliamo proprio di abbronzatura e di quanto sia fondamentale oggi essere consapevoli che con i raggi, nonostante la fascinazione per la doratura estiva, bisogna andarci molto piano e cauti. Basta partire con l'alleato principale, la crema solare da scegliere in base al tipo di pelle e alle abitudini under the sun. Lucertole in spiaggia o camminatori in montagna, la scelta dei prodotti anti raggi ultravioletti va fatta guardando con attenzione i fattori di protezione indicati sulle. SPF - acronimo di Sun Protection Factor, in italiano Fattore di Protezione Solare - FPS - è l'indice utilizzato per rappresentare il livello di protezione di un prodotto solare contro i raggi UVB. Se è riportato anche il codice PA, significa che la ...