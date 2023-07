Quell’informazione in mano a una setta

Leggi su butac

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Oggi non trattiamo una specifica bufala, ma vorrei portare alla vostra attenzione una testata giornalistica (e chi vi sta dietro) che ultimamente ci è capitato di vedere usata come fonte d’informazione da alcuni politici e giornalisti italiani. Sto parlando del Washington Times, testata di cui vi avevo accennato nel 2022 in questo articolo qui, spiegando che: Il Washington Times è un tabloid americano fondato da Sun Myung Moon e il suo Unification Movement, ovvero è un giornale di proprietà di unareligiosa, gente che non riconosce l’evoluzione e predica il creazionismo. Il Washington Times non è una testata affidabile, giusto per capirci: Negano il riscaldamento globale Negano i danni da fumo passivo Negano l’esistenza del buco nell’ozono Sono accusati di razzismo Hanno diffuso disinformazione durante la pandemia Hanno diffuso fake news durante la campagna ...