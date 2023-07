“Quelli non li voglio nel GF Vip” La decisione di Pier Silvio Berlusconi sul cast

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La prossima si prospetta una stagione televisiva del tutto diversa dal solito.non ha più intenzione di distrarsi, come lui stesso ha ammesso parlando del GF Vip 8 di Alfonso Signorini e della scelta deldi vip-nip. Lui e Mediaset con le mani in pasta. Bocciate tutte le proposte del conduttore. A settembre si dovrà rigare dritto, niente sconti da parte del secondogenito del compianto fondatore del Biscione, che non vuole più che il trash ed i cattivi esempi prendano il sopravvento sul GF Vip 8 come in generale a Mediaset. Alfonso Signorini gli avrebbe proposto dei nomi,ha detto ‘no’. GF Vip 8, l’ordine di: “Loro fuori” “La strada ...