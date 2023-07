“Quelle sul lavoro non sono ‘morti bianche’ | c’è sempre una mano responsabile” – LA LETTERA

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) di Marco Bazzoni* Non passa giorno, oramai, che non ci siano dei morti sul. Venerdì è morto Dabo Mahamadou, un operaio di 34 anni, travolto da un camion nel piazzale dello stabilimento in cui lavorava, una ditta di trasporti a Vignolo, in provincia di Cuneo. Troppe le famiglie che piangono perché un loro caro non fa più ritorno a casa, e tanti di questigiovani… tanti i nostri cari costretti ancora a lavorare senza la certezza e la sicurezza di cambiarsi a fine turno e tornare a casa.mariti, padri, madri, figli che varcano l’uscio per lavorare, per assicurare un presente e un futuro dignitoso a sé e alla propria famiglia, contribuendo allo sviluppo del nostro Paese, un Paese che non fa abbastanza per proteggerli. Occorre un coordinamento delle molte istituzioni che si occupano di vigilanza e prevenzione. Una migliore ...