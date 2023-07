Quella pazza voglia di esclusività in AEW

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Mi ha incuriosito parecchio ciò che ha raccontato Malakai Black in una intervista recente. In poche parole avrebbe chiesto e ottenuto di poter combattere o presenziare ad un solo show della AEW. Per questo motivo, sin dagli esordi, la House Of Black si trova a Collision in un feud con Andrade El Idolo. Chi legge Zona Wrestling sa cosa penso dei roster dove i Wrestler saltellano di qua o di là, senza soluzione di continuità. Come idea non mi piace per niente. La prima cosa da considerare è che le major non sono le indy. Fino a pochi anni fa, un wrestler non WWE girava un nucleo selezionato di stati, tutti vicini tra loro. Se capitava che venisse chiamato da lontano (ad esempio da New York a Los Angeles), rappresentava una ciliegina sulla torta. Nelle major, un wrestler che passa da Raw a Smackdown (e viceversa) o da Dynamite a Collision (e viceversa) ogni settimana non dà ...