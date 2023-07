Quella lunga estate italiana…

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ah, l’italiana. Chiudo gli occhi e mi sembra di rivivere intensamentesensazione appiccicata sulla pelle ogni inizio di giugno. Eccitazione ed entusiasmo. Nostalgia e malinconia. La fine dell’anno scolastico, il trasferimento nella casa al mare. I compiti e le interrogazioni che diventano un lontano ricordo. L’aria dolce, calda. La libertà. Il sudore. La spensieratezza. E l’idea confortante che settembre fosse così lontano… Con 12 settimane di vacanze scolastiche, a differenza della maggior parte degli altri Paesi europei dove la media della chiusura delle scuole varia dalle 6 alle 8 settimane, l’Italia è la nazione dove l’degli studenti è un sogno edei genitori un mezzo incubo. Come organizzare le vacanze estive dei figli? E così eccolo l’esercito di mamme e papà italiani ...

