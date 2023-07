Quarta rata del Pnrr in alto mare | da Fitto solito scaricabarile

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Una conferenza stampa tutta sulla difensiva in cui si negano ritardi e anche i richiami sui ritardi, che per quanto possano essere stati enfatizzati, non si possono certo attribuire tutti alla fantasia delle opposizioni e della stampa. Stiamo parlando dell’incontro che il ministro Raffaele, a cui la premier Giorgia Meloni ha affidato la regia del nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha avuto con i cronisti al termine della cabina di regia sul. E ai giornalistiha pure consegnato una cartellina di sei pagine in cui certifica la bontà della versione del governo sul Recovery plan e indica gli obiettivi intermedi dellamodificati dalla cabina di regia. Sono dieci e interessano sei ministeri: Imprese e Made in Italy, Infrastrutture e Trasporti, Ambiente, Istruzione, ...

... dieci obiettivi su ventisette previsti per i primi sei mesi dell'anno non sono stati raggiunti e sono da modificare: l'unica via per garantire all'Italia il pagamento dellada sedici ...Un'ulteriore modifica degli obiettivi dellaè legata alla riduzione diretta del ferro , con la precisazione fondamentale che 'nessun gas naturale deve essere utilizzato per la produzione ..."Abbiamo chiesto le modifiche a 10 dei 27 punti della(quella scaduta il 30 giugno, con 27 obiettivi per 16 miliardi). Soprattutto - ha spiegato con tanto di scheda scritta consegnata ai ...

Il governo costretto a modificare 10 obiettivi del Pnrr su 27, ma per Fitto i ritardi sono colpa di Draghi. Una conferenza stampa tutta sulla difensiva in cui si negano ritardi e anche i richiami sui ...