Quanto fa caldo | e per quanto Che fare?

La7.it - La puntata di oggi è dedicata alche ci accompagna in questi giorni ed è fondamentale prestare attenzione ai rischi. I consigli di Paolo Sottocorona per affrontare queste giornate ......che i due bambini avessero scelto di entrarvi per trovare un po' di refrigerio visto il gran... La Polizia è sul luogo e sta indagando per ricostruireaccaduto. Forte il cordoglio della ...... dove poi sono annegati , per cercare refrigerio dal gran. È questa una delle ipotesi al ... Apare i bambini si sarebbero allontanati dalla loro abitazione mentre i loro genitori riposavano.

Meteo: TEMPERATURE, ora il CALDO AFRICANO è da DISAGIO FISICO, vediamo quanto durerà ancora così intenso iLMeteo.it

Caldo killer a Lodi: lavora sotto il sole, ha un malore e muore a 44 anni. Tutto è avvenuto mercoledì. È passato mezzogiorno da non molto quando l’uomo, milanese, non fa a tempo a dire di stare male.PESCARA – Aumenta il caldo e parallelamente cresce il numero delle città da bollino rosso. Oggi sono 8 i centri urbani contrassegnati con il massimo livello di rischio salute per il caldo, domani sara ...