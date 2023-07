Apro il file che Pages chiama "Untitled 222" e che a un certo punto salverò chiamandolo "Filippo Facci" dopo due giorni in cui ripasso le due liste: quelli che mi toglieranno il saluto, quelli che mi ...Hai visto, D. A certi vieneandarsene, agli altri no. Ma neanche quello è il problema, mi ... Ogni dolorino di oggi si trasforma in un sincero ''ero fessa' tra un po'. Non ci danno una ..., moltocolpire mortalmente gli "ultimi". E' difficile, molto difficile " ha ... all'energia elettrica, al gas, medicinali e'altro. Molti pensionati " ha qundi concluso il leader ...

Quant’è facile prendersela con Filippo Facci, unica testa ottenibile dall’opposizione Linkiesta.it

La censura decisa dal direttore Petrecca è l’ultimo caso. Il problema è la pretesa di utilizzare un’azienda anomala e in crisi d’identità per un fine ...Display più grande, processore più potente, batteria più capiente. E ovviamente una pioggia di led nella parte posteriore, per fare ...