Quando il diritto di sputtanamento è spacciato per diritto di cronaca

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Al direttore - Il procedimento penale che coinvolge uno dei figli del presidente del Senato è destinato purtroppo ad attirare, ancora per lungo tempo, una irrefrenabile curiosità mediatica. Al di là della sua indiretta rilevanza pubblica, è proprio la natura estremamente intima degli accadimenti narrati a rappresentare, per estremo paradosso, la sicura garanzia del suo successo “commerciale”. Per quanto intrinsecamente superficiale e falsificatoria, la quotidiana narrazione “in diretta” degli sviluppi dell’inchiesta e delle peculiarità dei suoi protagonisti continuerà pertanto ad attrarre il pubblico fino alla nausea. Nulla, ovviamente, che abbia davvero a che fare con il giornalismo, ma solo con una consolidata capacità “professionale” di trasmettere, al maggior numero di lettori possibile, l’irresistibile sensazione di poter guardare in casa d’altri dal buco della serratura. Era già ...