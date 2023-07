PwC Italia a fianco del Comune di Milano a 30 anni dalla strage di Via Palestro

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - PwCcontinua il proprio impegno a sostegno del patrimonio culturaleno. In seguito all'iniziativa “SguardiTorre – Botticelli”, con cui PwCha ospitato all'ultimo piano della Torre PwC il “Ritratto di Giuliano de' Medici” di Sandro Botticelli della collezione della Fondazione Accademia Carrara di Bergamo, il primo appuntamento del 2023 con la cultura vede PwCaldeldi. PwCha scelto di sostenere la realizzazione dell'edizione speciale di Performing Pac. A trent'dall'attentato di matrice terroristico-mafiosa che distrusse il Padiglione milanese, la notte del 27 luglio 1993, il Pac (Padiglione d'arte contemporanea) dedica una ...

In programma una mostra al Padiglione d'arte contemporanea aperta fino al 10 settembre continua il proprio impegno a sostegno del patrimonio culturale italiano. In seguito all'iniziativa 'Sguardi dalla Torre - Botticelli', con cui ha ospitato all'ultimo piano della

