Può la sperimentazione digitale esprimere la bellezza artistica? A Bergamo ci provano i Motori Digitali

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Un gruppo di dieci giovani con competenze complementari ha dato vita, a partire da 2018, ad un team performativo capace di mettere in scena rappresentazioni artistiche audio-video esperienziali. Per Porsche hanno creato il «Circle of Dreamers» dove al centro ci sarà sempre l’uomo, l’unico essere vivente capace di sognare