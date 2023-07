Punto da un calabrone | morto 75enne nel Pavese

E' morto nella serata di ieri al Policlinico San Matteo di Pavia l'uomo di 75 anni di Torrazza Coste (Pavia), comune dell'Oltrepò Pavese, che nel pomeriggio di ieri era statoda un. Il pensionato è stato stroncato dallo shock anafilattico provocatogli dalla puntura dell'insetto, al quale era allergico, L'anziano è stato subito soccorso, vicino a casa sua, ...... in via Ca' del Buron a Galbiate per un uomo che è statoda un insetto. Il 43enne è stato male probabilmente a causa di una reazione allergica in seguito alla puntura di un. Sul ...... ma daldi vista del ragazzo e degli strumenti che egli ogni giorno adopera. Ci spieghiamo ... presa a un ragazzo, colpisce a volo un. Con quel gesto il maestro ha tolto ai suoi allievi ...

E' morto nella serata di ieri al Policlinico San Matteo di Pavia l'uomo di 75 anni di Torrazza Coste (Pavia), comune dell'Oltrepò Pavese, che nel pomeriggio di ieri era stato punto da un calabrone. (A ...È morto in ospedale, per le conseguenze di una puntura d’insetto, probabilmente di un calabrone. Pietro Massimino, 75enne di Torrazza Coste, era stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso al ...