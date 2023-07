Puglia | caldo | Loconia 43 | 4 gradi Cerignola quasi 41 Meteo | ondate di calore | Bari in codice arancione

(Di mercoledì 12 luglio 2023)43,4alle tre del pomeriggio. La temperatura più alta rilevata oggi instando a quanto diffuso dal dipartimento della protezione civile (da cui traiamo l’immagine di home page).e Canosa di40,8. Varie zone del foggiano oltre 40 ed anche Ruvo di, con zone del nord barese attorno ai 40. Più a sud della regione temperature oltre, o ben oltre, i 30 ma non vicine ai 40. L'articolo43,441 diin...

Puglia, caldo: Loconia 43,4 gradi. Cerignola quasi 41 Noi Notizie

A Bari il Comune distribuirà acqua e sali minerali nelle piazze nei presidi frequentati dagli anziani, ma il consiglio è di rimanere a casa ...