Puglia | bimbi annegati in un vascone d' irrigazione a Manfredonia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Due fratellini rumeni di 6 e 7 anni sonovicino, in provincia di Foggia, dentro un invaso per l'profondo circa tre metri. Secondo le prime ricostruzioni potrebbero essere entrati neldidove sono poicon l'intento, forse, di cercare refrigerio dal gran caldo di ieri pomeriggio. A dare l'allarme sarebbero stati i genitori, non vedendo tornare i bambini e scoprendo davanti al(profondo 3 metri) le loro ciabattine. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Foggia hanno trovato i corpi dopo lunghe ricerche anche con l'aiuto di una squadra di esperti sommozzatori e con l'aiuto delle fotoelettriche, trattandosi di una zona poco illuminata. «Un intervento drammatico» così i Vigili del fuoco hanno ...