Pugacëv e Grinëv Le spettacolari agnizioni fra le pagine di Pushkin

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’agnizione è il vero tesoro (non più) segreto della letteratura occidentale – e poi del cinema. Avete visto “Le regole del caos”? La giardiniera Sabine – Kate Winslett – sta consegnando delle piante al giardino di Luigi XIV, e ci trova un signore, piuttosto affranto, seduto su una panchina in mezzo ai rigogliosi peri. Lo prende per il giardiniere, gli chiede di darle una mano a scaricare. Lui la aiuta, poi si mettono a chiacchierare. Lui è il re, è andato a starsene un po’ solo perché è appena morta la sua Maria Teresa. L’agnizione funziona meglio quando lo sconosciuto, qualunque è il re, o la zarina Caterina II, o il Papa, o una dea dell’Olimpo. O di più. C’è un’altra agnizione, la più memorabile, anche qui lei scambia lo sconosciuto per un giardiniere, o un ortolano. Lei è la Maddalena nel Vangelo di Giovanni, lo cerca: “Si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma non ...