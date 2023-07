Psg | Luis Enrique non si fida dei piedi di Donnarumma L’Equipe

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Stagione nuova, stessi problemi per il Psg. Il club parigino ormai quasi ogni anni ha delle grane da affrontare. In questo momento tutte le energie sono concentrate sulla questione Mbappé, ma forse ce n’è un’altra da non sottovalutare. Si tratta della gerarchia dei portieri- Già quest’annoha avuto qualche problema e adesso, con Sergio Rico fermato purtroppo da un grave incidente, i pali del Psg richiedono una certa sicurezza. Nemmenosembra convinto del portiere italiano. Lo spagnolo predilige qualcuno che abbia deibuoni, e l’italiano non corrisponde perfettamente l’identikit. Ne parla anche: “Proprio con l’arrivo di, di cui sono noti i requisiti per questa posizione, si avvia una riflessione. Si pensa al ...