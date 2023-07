PSG | Donnarumma in bilico? Luis Enrique non è convinto

(LaPresse) - calciomercato.itDi sicuro, oltre a, ilha bisogno di un altro estremo difensore affidabile. Al momento dietro l'azzurro non c'è nessuno. Keylor Navas è ...Per Gigio, al, gli esami non finiscono mai. Già, sempre messo in discussione, sin dal primo giorno: prima la rivalità con Keylor Navas , poi degli errori di troppo, alcuni pesantissimi, come ...Il futuro di Gianluigipotrebbe essere messo in dubbio. Con l'arrivo aldi mister Luis Enrique, secondo la stampa francese, ci sarebbero dei punti interrogativi da risolvere. In modo particolare L'Equipe ha ...

Al PSG la rivoluzione è totale: ora anche Donnarumma rischia

Il tecnico spera di poter lavorare sul suo consolidato sistema di gioco all'insegna del 4-3-3. Per questo ha fornito un preciso identikit del bomber al PSG.L'arrivo di Luis Enrique al PSG può cambiare tutto anche in porta, dove addirittura Donnarumma può tornare in bilico: gli scenari clamorosi ...