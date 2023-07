(Di mercoledì 12 luglio 2023) Anon piace particolarmente l’inserimento dei club delper i giocatori di spicco. Fra questi anche, per il quale si è segnalata un’offerta rifiutata. Su Radio Radio, l’ex attaccante indica i rischi nella trattativa fra Inter e. OFFERTA DA ALZARE – Robertonon è convinto delle cifre: «È strano che non abbiano alzato il prezzo quelli del. Nel senso: a questo punto, essendoci le interferenze dal, sevuole comprare Romeludeve pagare di più. Questo è un dato negativo, una società comeche è molto interessata asi potrebbe trovare davanti ilche dice ...

...: 'Non ci penserei neanche a fare operazioni definitive per questi due giocatori. Ti porti dietro delle zavorre che non ti togli più, anche a livello di ingaggio. Anche quest'annonon ha ......: 'Non ci penserei neanche a fare operazioni definitive per questi due giocatori. Ti porti dietro delle zavorre che non ti togli più, anche a livello di ingaggio. Anche quest'annonon ha ...

Pruzzo: «Lukaku, l’Inter rischia col Chelsea e l’Arabia Saudita» Inter-News.it

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...