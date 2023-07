(Di mercoledì 12 luglio 2023) Sono statidalla Corte d’di Caltanissetta i 20del movimento “No” che il primo marzo 2014 presero parte al corteola realizzazione delper comunicazioni satellitari sotto la gestione del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti che includeva l’installazione di una base anche a Niscemi, in. La sentenza di primo grado aveva sancito per 17 di loro la condanna a due anni di reclusione. Per l’accusa iavrebbero infatti compiuto atti violentigli agenti stanziati a presidio del corteo, secondo una ricostruzione da sempre contestata dagli avvocati difensori Giorgio Bisagna, Pierpaolo Montalto, Stefania Basile, Carmelo Picciotto e Maria ...

I giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta hanno assolto i 20 manifestanti del movimento No Muos cheil primo marzo del 2014la realizzazione del sistema di comunicazione satellitari realizzato a Niscemi, nel centro della Sicilia, e gestito dal dipartimento della difesa degli

Protestarono contro il sistema militare Muos in Sicilia: assolti in appello venti manifestanti Il Fatto Quotidiano

In primo grado 17 di loro erano stati condannati a due anni di reclusione. La protesta contro la realizzazione del sistema di comunicazione satellitari realizzato